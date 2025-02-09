شكرا لمتابعة خبر عن صلاح خاشقجي يكشف عن أسباب تقلص حجم الأسر في المملكة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الخبير المالي صلاح خاشقجي عن أسباب تقلص حجم الأسر في المملكة، مؤكداً أن التركيز أصبح على نوعية الحياة التي تقدمها لأبنائك أكثر من الكم.

وقال خاشقجي خلال بودكاست “فرصة”: “هذه الفكرة بدأت تتركز على مدى العشرين سنة الماضية وبدأت تؤثر على معدل الإنجاب، وهذا شيء طبيعي يحدث كلما بدأ الاقتصاد بالنمو والتطور” .

وتابع الخبير المالي: “هذا الاتجاه استمر على مستوى العالم كله، وليس فقط في المملكة فهي ليست غريبة عن العالم ” .

وأضاف الخبير: “صار التركيز على الجودة في حياة الأبناء أعلى بسبب متغيرات كثيرة، مشيراً إلى أن القنوات المتاحة للصرف أصبحت أكثر بكثير مما كان متاحاً للجيل السابق ” .