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صلاح خاشقجي يكشف عن أسباب تقلص حجم الأسر في المملكة ..فيديو

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صلاح خاشقجي يكشف عن أسباب تقلص حجم الأسر في المملكة ..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف الخبير المالي صلاح خاشقجي عن أسباب تقلص حجم الأسر في المملكة، مؤكداً أن التركيز أصبح على نوعية الحياة التي تقدمها لأبنائك أكثر من الكم.

وقال خاشقجي خلال بودكاست “فرصة”: “هذه الفكرة بدأت تتركز على مدى العشرين سنة الماضية وبدأت تؤثر على معدل الإنجاب، وهذا شيء طبيعي يحدث كلما بدأ الاقتصاد بالنمو والتطور” .

وتابع الخبير المالي: “هذا الاتجاه استمر على مستوى العالم كله، وليس فقط في المملكة فهي ليست غريبة عن العالم ” .

وأضاف الخبير: “صار التركيز على الجودة في حياة الأبناء أعلى بسبب متغيرات كثيرة، مشيراً إلى أن القنوات المتاحة للصرف أصبحت أكثر بكثير مما كان متاحاً للجيل السابق ” .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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