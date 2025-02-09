شكرا لمتابعة خبر عن سليمان الماجد : الأصل في عمل المرأة ألا تختلط مع الرجال إلا عند الحاجة العليا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ سليمان الماجد حكم عمل المرأة المسلمة طبيبة في تخصص العلاج الطبي وكان بعض المستفيدين من الرجال.

وقال الشيخ سليمان الماجد إن الأصل إلا تعمل المرأة في عمل تحتك أو تختلط فيه مع الرجال إلا عند الحاجة العليا كحاجة الدولة أو حاجتها في رزقها، وذلك في بحسب ما ذكره في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة.

وأكد أنه في حال تعين عليها أن تقوم بهذا العمل فعليها أن تحتجب وتستتر وتتحفظ في القول ولا تلمس الرجل إلا بقفازات وفي موضع الضرورة والحاجة.

وأضاف أنه في حال توافر أطباء يمكنهم أنه يباشروا عملها فأنه لا حاجة لأن تمارس هذا العمل إلا في الضرورة.