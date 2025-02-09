شكرا لقرائتكم خبر عن معرض البن السعودي.. لقاءات مع المزارعين لتحسين جودة الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

المعرض الدولي للبن السعودي

الدمام - شريف احمد - نظّمت تعاونية البن بمنطقة جازان سلسلة من اللقاءات مع مزارعي البن في مناطق عسير والباحة ونجران، وذلك على هامش المعرض الدولي للبن السعودي 2025، بهدف تبادل الخبرات ونقل أحدث الممارسات الزراعية التي تسهم في تحسين جودة الإنتاج وتعزيز تنافسية البن السعودي.وركّزت اللقاءات على مفاهيم الزراعة العضوية، وطرق العناية بأشجار البن، إضافةً إلى تقنيات الحصاد والمعالجة والتجفيف، بما يسهم في تمكين المزارعين من تبنّي أساليب حديثة تعزز الإنتاج وتحقق الاستدامة الزراعية.وأكد رئيس مجلس إدارة تعاونية البن بجازان، سلمان المالكي، أن المبادرة تأتي ضمن جهود التعاونية لدعم التنمية الزراعية المستدامة في مناطق زراعة البن بالمملكة، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات بين المزارعين يُعد ركيزة أساسية في تطوير القطاع، الذي يُعد أحد القطاعات الواعدة ضمن رؤية المملكة 2030.وأشاد مزارعو عسير والباحة ونجران بهذه الجهود، مؤكدين أن اللقاءات أثرت معرفتهم بأساليب الزراعة الحديثة، ومنحتهم مهارات جديدة تسهم في تحسين جودة محصول البن، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج التنمية الريفية المستدامة.يُذكر أن مناطق جازان وعسير والباحة ونجران تُعد من أهم مناطق زراعة البن في المملكة، حيث تتميز بتضاريسها الجبلية ومناخها الملائم، مما يجعلها مركزًا رئيسيًا لإنتاج البن السعودي عالي الجودة.