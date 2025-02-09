شكرا لمتابعة خبر عن الجهني: حالة مطرية على بعض المناطق من يوم الأربعاء القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف العضو المؤسس في جمعية الطقس والمناخ، الدكتور زياد الجهني، عن توقعات إيجابية بشأن الأحوال الجوية في بعض المناطق الوسطى والشرقية بالمملكة.

وكتب الجهني عبر صفحته الرسمية على منصة إكس: “خذوا البشارة يا أهل الوسطى والشرقية، في تحديث النموذج الأوروبي قبل قليل، يرصد تحسنًا كبيرًا وواضحًا للحالة المطرية القادمة ” .

وتابع الجهني: ” الحالة المطرية ستكون على منطقة الرياض والشرقية وحائل والقصيم ومن المتوقع أن تظهر بوادرها من يوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى ” .