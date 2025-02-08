السعودية | رئاسة الحرس الملكي تحتفل بتخريج دورات الأمن والحماية واختتام الدوري الرياضي الثاني وبطولة الرماية الرابعة ومسابقة المشاة الثالثة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تحت رعاية معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، احتفلت رئاسة الحرس الملكي بتخريج دورات الأمن والحماية واختتام الدوري الرياضي الثاني لتشكيلات الرئاسة، وبطولة الرماية الرابعة، ومسابقة المشاة الثالثة.

وأقيم الحفل بحضور أصحاب المعالي وعدد من كبار ضباط الحرس الملكي ومنسوبيه، حيث شهدت الفعاليات عروضًا رياضية ومنافسات في مختلف الألعاب، إضافةً إلى استعراض مهارات الرماية والمشاة، مما عكس المستوى العالي من الجاهزية والكفاءة لدى المشاركين.

وفي ختام الحفل، كرم معالي رئيس الحرس الملكي الفرق الفائزة في الدوري الرياضي وبطولة الرماية، إلى جانب تكريم المتفوقين في مسابقة المشاة, كما كرّم خريجي دورات الأمن والحماية، الذين أكملوا برامجهم التدريبية بنجاح، ليكونوا إضافةً متميزة لقوات الحرس الملكي في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

وأكد معاليه في نهاية الحفل على أهمية هذه الفعاليات في تعزيز روح المنافسة والانضباط والاحترافية بين منسوبي الحرس الملكي، مشيدًا بالمستوى الذي أظهره المشاركون في مختلف المنافسات والتدريبات.

يأتي هذا الاحتفال في إطار حرص رئاسة الحرس الملكي على تطوير المهارات القتالية والرياضية لمنسوبيها، وتعزيز جاهزيتهم الدائمة لتنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة واحترافية.

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