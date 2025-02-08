شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة ضيوف الرحمن.. تدريب منسوبي الحرمين على التعامل مع الظواهر الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يطلق المركز الوطني للأرصاد غدًا في مكة المكرمة برامجه التدريبية لمنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك ضمن استعداداته لموسمي رمضان والحج، بالتعاون مع الرئاسة؛ بهدف تعزيز جاهزية الكوادر العاملة على الاستجابة والاحترازات من الظواهر الجوية، بما يحقق سلامة وراحة ضيوف الرحمن.

وتستهدف البرامج، التي تنطلق تحت عنوان "طرق الاستجابة للظواهر الجوية في الحرمين الشريفين وبرامج المركز وخدماته"، الفئات المعنية بإدارة الأزمات والمخاطر، الأمن والسلامة، الإعلام التوعوي والتثقيفي، ومسؤولي إدارة الساحات والبوابات. الظواهر الجوية وتشمل العديد من المحاور الرئيسة، أبرزها استعراض التحديات المرتبطة بالظواهر الجوية، والتعريف ببرامج وخدمات المركز التي تدعم جهود التنسيق والتعاون مع الرئاسة؛ بهدف تعزيز الإجراءات الاحترازية وضمان استجابة فعّالة.

وتأتي هذه البرامج ضمن التعاون المستمر بين المركز الوطني للأرصاد والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ بهدف رفع كفاءة التعامل مع الظواهر الجوية، وتقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن خلال موسمي رمضان والحج.