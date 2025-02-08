شكرا لقرائتكم خبر عن رعاية فائقة للقرآن.. تفاصيل جلسات الملتقى القرآني في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الملتقى القرآني

مناهج التعليم الديني

معاني القرآن الكريم

طباعة المصحف الشريف

الدمام - شريف احمد - عُقد في مكة المكرمة، الملتقى القرآني لمديري وأئمة الشؤون الدينية من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك ضمن الأنشطة المصاحبة للمسابقة الدولية العاشرة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين.وبهذه المناسبة، عبّر رئيس لجنة التنسيق والمتابعة لنشر الوعي الديني ومستشار رئيس هيئة الأركان العامة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني، عن شكره وتقديره لدعم القيادة الرشيدة -أيّدها الله- على ما توليه من رعاية فائقة للقرآن الكريم، وما تقدمه من دعم مستمر لمحافل القرآن الكريم في مختلف أنحاء العالم، سواء في مسابقاته أو مؤتمراته وملتقياته.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة المشرف العام على المسابقة الدولية العاشرة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين، اللواء مسفر بن حسن آل عيسى، أن الملتقى يمثل امتدادًا لجهود المملكة المباركة في تعزيز مكانة القرآن الكريم، وخدمة أهله وحفظته، والتخلق بأخلاقه، والاقتداء بهديه.وفي أولى جلسات الملتقى القرآني، تناول إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي، القيم الخلقية وأهمية الاقتداء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم.فيما تناول مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة اللواء مسفر بن حسن آل عيسى, في الجلسة الثانية عقيدة الولاء ووجوب الطاعة للجندي السعودي في ضوء القرآن والسنة ووجوب التمسك بها وترسيخها ضمن مناهج التعليم الديني والتوجيه المعنوي.وفي الجلسة الثالثة، تحدث مدير عام الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية الشيخ عبدالله بن حمد السعدان، عن جهود المملكة في خدمة القرآن الكريم في وزارة الداخلية، فيما سلط رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني الشيخ عبدالحكيم بن محمد العجلان, الضوء على جهود المملكة في خدمة القرآن الكريم في وزارة الحرس الوطني.وضمن جلسات الملتقى، ألقى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد, محاضرة بعنوان "البناء العقدي في القرآن الكريم"، فيما تحدث نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المقارئ القرآنية الشيخ عبدالله بن محمد الجارالله، عن منهجية الترتيل وأثرها في فهم معاني القرآن الكريم وتدبر معانيه.واستُكملت أنشطة الملتقى، بمحاضرة ألقاها رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ركز فيها على موضوع "الجودة في القرآن"، تلاها جلسة تناول فيها إمام المسجد النبوي عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة الشيخ محمد بن أحمد برهجي, "الأداء القرآني وأثره في المعنى".وبيّن محمد بن عتيق الرفاعي من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، في الجلسة التالية، جهود المملكة في طباعة المصحف وترجمته وتوزيعه، وتناول فيها عضو اللجنة العلمية بجمعية المقارئ القرآنية عبدالعزيز بن أحمد البلوي, "إصدارات المصاحف المرتلة".وفي الجلسة السابعة، تناول المشرف على شؤون الأئمة والمؤذنين والتوجيه والإرشاد في المسجد الحرام الشيخ عبدالله بن حمد الصولي, "تجربة الحرم المكي"، فيما تناول وكيل الشؤون الدينية بالمسجد النبوي الشيخ محمد بن أحمد الخضيري, "تجربة الحرم المدني".وركزت آخر جلسات الملتقى على "أهل القرآن" ألقاها عضو هيئة التدريس في كلية الملك فهد الأمنية الشيخ عبدالسلام بن محمد الشويعر، تلاها محاضرة للمستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري, بعنوان "الدعاء في القرآن".