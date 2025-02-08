انت الان تتابع إيداع أكثر من 8 ملايين ريال مكافآت شهر يناير لطلبة الطائف.. غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 فبراير 2025, 8:23 مساءً

تودع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف غدًا الأحد 10 شعبان 1446هـ مكافأة الطلاب والطالبات لشهر يناير 2025م لـ16379 طالبًا وطالبة، بمبلغ قدره (8453964.52) ريال. وقال لـ"الخليج 365" المدير العام للتعليم بالطائف، الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي: إن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وطلاب وطالبات ذوي الإعاقة، وأبناء المعلمين المتوفين، والقرى النائية، وطلاب المعهد العلمي. وأشار "الغامدي" إلى حرص الإدارة على إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد، داعيًا لأبنائه وبناته الطلاب بدوام التوفيق.

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