شكرا لمتابعة خبر عن العصيمي: المرتفعات الجوية تعطل الحالة المطرية والتوقعات غير مستقرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في المناخ والطقس، عبدالله العصيمي، أن التوقعات بشأن فرص هطول الأمطار، بدءًا من يوم الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع، لا تزال غير واضحة، في ظل وجود اختلاف بين النماذج المناخية الأمريكية والأوروبية.

وقال العصيمي عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»: ” مؤشرات الأمطار غير واضحة والسبب بعد مشيئة الله سلبية الوضع السطحي وتأثير المرتفعات الجوية السيبيري والآزوري على المنطقة وإضعاف تفاعل منخفض البحر الأحمر” .

وأضاف: نلاحظ أن الرياح الجنوبية والكتلة الدافئة مصدرها منخفض محلي ضعيف الفاعلية مركزه جنوب الجزيرة العربية وهذا يعطي منطقية أكثر لتوقعات النموذج الامريكي حتى الآن

واختتم الباحث في المناخ تغريدته، قائلاً : “نتابع التحديثات القادمة والتغيرات ماتزال واردة وإن شاء الله للأفضل، والله أعلم” .