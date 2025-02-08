شكرا لمتابعة خبر عن طلاب يعبرون عن امتنانهم لمعلمهم بطريقة غير تقليدية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قرر مجموعة من الطلاب التعبير عن شكرهم وتقديرهم لمعلمهم الذي أثر في مسيرتهم التعليمية بشكل مميز، بعيداً عن الطرق التقليدية.

وقام الطلاب بـ “تريند على تيك توك”، حيث يقوم المعلم بمد يديه، ليأتي الطلاب جميعًا ويضعون في يده بعض الهدايا الرمزية في يده.

وبدا الطلاب في حالة من السعادة بهذا الفعل مع أستاذهم، الذي بدوره عبر عن الامتنان وحبه لتلاميذه، حيث نشر المقطع المصور، وشكر فيه جميع الطلاب.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع المنتشر، حيث عبروا عن سعادتهم بتقدير الطلاب لأستاذهم، وأشادوا بالمعلم، الذي طبع في قلوب طلابه هذا الحب.