شكرا لمتابعة خبر عن فرحة عائلة لحظة عودة ابنتهم من الابتعاث .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سادت مشاعر الفرحة على عائلة فور وصول ابنتهم إلى بيتهم عقب إنتهاءها من الابتعاث.

ورصدت الفتاة ردة فعل كل فرد من أسرتها لعودتها للمملكة، حيث حرصوا على استقبالها في المطار بالزهور والأحضان.

وعند وصولها للمنزل حرص شقيقها على النهوض لاستقبالها والترحيب بها رغم أنه خضع لعملية جراحية.

ووجه والدها إليها كلمات عبر من خلالها على سعادته بأحاديثها واهتمامها به، الأمر الذي دفع بالفتاة إلى شكر الله عز وجل على محبة أسرتها لها.