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هيئة الصحفيين بالطائف تعقد اللقاء التشاوري

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هيئة الصحفيين بالطائف تعقد اللقاء التشاوري

نظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمحافظة الطائف اللقاء الودي التشاوري لأعضاء الفرع وعدد من الإعلاميين والإعلاميات وطالبات جامعة الطائف بمقر الفرع في فندق بهادر الهدا واستعرض المشرف على فرع الطائف مدير الهيئة بمنطقة مكة المكرمة فهد الإحيوي الخطط والبرامج والفعاليات التي يعتزم تنفيذها الفرع والتي تأتي لتحقيق الأهداف العامة لهيئة الصحفيين السعوديين في مرحلتها التطويرية المستقبلية.

كما تحدث عن آلية الالتحاق بالعضوية وأهمية المشاركة من الجميع بفعالية مبينا ماتتميز به الطائف من مزايا خاصة وفريدة وضرورة تفعيل كافة الجوانب التي تتعلق بالمجال الإعلامي والتركيز على الأعمال التدريبية ومواكبة المرحلة الحالية لتطور الإعلام.

وأشار إلى المزايا التي بالإمكان أن يستفيد منها أعضاء الفرع وذويهم عبر خصومات وقت اللياقة ومزايا اكسكلوسيف المتعددة والتي تصل لأكثر من 1000 متجر وما يقرب من 300 علامة تجارية.

وتم خلال اللقاء التشاوري بحث كافة الأوجه الكفيلة بعون الله وتوفيقه لتنفيذ الأعمال على أكمل وجه واستثمار الطاقات لإنجاح الفعاليات وفق الأهداف والتطلعات المنشودة.

وفي نهاية اللقاء تم تكريم منتجع وفندق بهادر الهدا لرعايته فعاليات وأنشطة الفرع بالطائف تسلمه سعيد صالح.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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