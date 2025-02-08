كما تحدث عن آلية الالتحاق بالعضوية وأهمية المشاركة من الجميع بفعالية مبينا ماتتميز به الطائف من مزايا خاصة وفريدة وضرورة تفعيل كافة الجوانب التي تتعلق بالمجال الإعلامي والتركيز على الأعمال التدريبية ومواكبة المرحلة الحالية لتطور الإعلام.
وأشار إلى المزايا التي بالإمكان أن يستفيد منها أعضاء الفرع وذويهم عبر خصومات وقت اللياقة ومزايا اكسكلوسيف المتعددة والتي تصل لأكثر من 1000 متجر وما يقرب من 300 علامة تجارية.
وتم خلال اللقاء التشاوري بحث كافة الأوجه الكفيلة بعون الله وتوفيقه لتنفيذ الأعمال على أكمل وجه واستثمار الطاقات لإنجاح الفعاليات وفق الأهداف والتطلعات المنشودة.
وفي نهاية اللقاء تم تكريم منتجع وفندق بهادر الهدا لرعايته فعاليات وأنشطة الفرع بالطائف تسلمه سعيد صالح.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الصحفيين بالطائف تعقد اللقاء التشاوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.