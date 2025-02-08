شكرا لمتابعة خبر عن مصر تدين التصريحات الإسرائيلية وتؤكد دعمها الكامل للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الجانب الإسرائيلي، التي تطاولت على سيادة المملكة وطالبت ببناء دولة فلسطينية على أراضيها.

واعتبرت مصر هذه التصريحات مساسًا مباشرًا بسيادة المملكة، وخرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت مصر رفضها القاطع لهذه التصريحات المتهورة، مشددة على أن أمن المملكة واستقرارها يمثلان خطًا أحمر لا يمكن المساس به.

كما جددت موقفها الثابت بأن استقرار المملكة وأمنها القومي جزء لا يتجزأ من أمن مصر والأمة العربية، مؤكدة أنها لن تقبل بأي محاولات للنيل من سيادة المملكة أو مكانتها.

ورأت مصر أن هذه التصريحات الإسرائيلية المستفزة تمثل تجاوزًا للأعراف الدبلوماسية وانتهاكًا واضحًا لسيادة دولة شقيقة، فضلًا عن كونها تشكل تعديًا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وفقًا لحدود الرابع من يونيو 1967.

وشددت على تضامنها الكامل مع المملكة في مواجهة هذه الادعاءات المستهترة، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يدين هذه التصريحات ويدعو إلى احترام سيادة الدول، كما حثت جميع الأطراف الدولية على الالتزام بمبادئ القانون الدولي والعمل على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.