17 عاما حد أدنى لراكبي السكوترات

حدثت وزارة البلديات والإسكان، الأربعاء، اشتراطات نشاط تأجير الدراجات والسكوترات، واشترطت أن يكون عمر راكبي السكوترات 17 عامًا وما فوق، وأن يلتزم المشغل بتقييد السكوترات بالمسارات والتقاطعات المحددة عن طريق برمجتها عبر خرائط الأقمار الصناعية.

ويمنع استخدام الدراجات والسكوترات على الطرقات والشوارع العامة والمسارات غير المخصصة لذلك، ويجب ارتداء خوذة واقية مع عاكس وملابس وأحذية ملائمة أثناء قيادة الدراجات والسكوترات في الساحات والمسارت المخصصة، ويمنع استخدام الجوال أو سماعات الرأس الثنائية قطعيًا أثناء القيادة.

ترخيص إشغال

منعت التحديثات تناول الطعام والشراب أثناء قيادة السكوترات، أو حمل الأشياء الثقيلة أثناء القيادة مثل نقل البضائع، ويجب إيقاف الدراجات أو السكوترات في الأماكن المخصصة لها بعد الانتهاء من استخدامها، مع منع ربط الدراجات والسكوترات بإشارات المرور والأعمدة.

وألزمت الاشتراطات حصول المشغلين بالحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط، قبل البدء في أعمال التشغيل، ويمنع مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، ويجب على المستفيد تجديد الترخيص للاستمرار بممارسة النشاط أو إلغائه في حال عدم الرغبة بالاستمرار، كما يمنع ممارسة النشاط خارج حدود المحل/ الكشك المرخص له، أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، إلا في حال وجود ترخيص إشغال رصيف.

لافتات تحذيرية

يجب أن تكون واجهة المحل/ الكشك خالية من الملصقات، ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وملصق رمز (QR)، وتعليمات الجهات الحكومية، ويمنع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المحلات / المنشآت والمواقف العامة، أو إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء للمحلات / المنشآت التجارية، والتي تكون جزءًا من مبنى قائم، كما يجب توفير صندوق للإسعافات الأولية.

وحددت الاشتراطات عمل الصيانة الدورية للسكوترات على أن تكون بشكل يومي، مع تخصيص سجل خاص بالمتابعة، ويمنع بيع الدراجات السكوترات من قبل المحلات والأكشاك، كذلك يجب تعقيم الخوذ الواقية بعد كل استخدام، أو توفير مشبك للشعر للدراجات والسكوترات في المرافق الترويحية.

الاستلام والتسليم

حملت الاشتراطات المشغل مسؤولية أي أضرار قد يتسبب بها على سلامة الأفراد والممتلكات العامة والخاصة، مع الالتزام بتحديد المواقع والسرعات، وعدم نشر السكوترات خارج المواقع المرخصة، وتأجيرها في غير المواقع المحددة المتفق عليها، ويجب تصميم هيكل حامل يعمل كموقف ومكان للاستلام والتسليم.

اشتراطات لنشاط التأجير

- تخصيص منطقة آمنة لشحن الدراجات والسكوترات.

- الحفاظ على نظافة الموقع بشكل دائم.

- تحديد نقاط تجمع لانطلاق ونهاية محددة للاستخدام.

- الالتزام بشروط السلامة وأنظمة المرور والعلامات الإرشادية.

- منع قيادة الدراجات والسكوترات في غير المسارات أو الساحات المخصصة.

- يمنع قيادة الدراجات والسكوترات بأي صورة تشكل خطر أو إزعاج للآخرين.

- يمنع استخدام الدراجات والسكوترات على الطرقات والشوارع العامة.

- أن يكون المشغل يحمل ترخيصًا بلديًا من المكتب الإداري.

- موافقة الأمانة على المواقع المحددة لوجود الدراجات والسكوترات.