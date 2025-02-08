فيديو المشاجرة.. شرطة الرياض تقبض على 4 متورّطين في الواقعة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 فبراير 2025, 12:54 مساءً

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على أربعة مقيمين من الجنسية الباكستانية، بعد ظهورهم في محتوى مرئي يوثّق مشاجرة نشبت بينهم في مكانٍ عام. وتمّ توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات. وأكّد "الأمن العام" انه جارٍ القبض على مَن وثّق ونشر المقطع؛ لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

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