شكرا لمتابعة خبر عن “أريام المطرفي” وفريقها ينجحون في تطوير جهاز لتعقيم الكراسي المتحركة وعربات التسوق.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجحت أريام المطرفي وفريقها في تطوير جهاز لتعقيم الكراسي المتحركة وعربات التسوق .

وقالت خلال حديثها لبرنامج العربية: ابتكارنا اليوم قادر على حل مشكلة شائعة جداً، تتعلق بتلوث عربات التسوق، وعربات نقل الأمتعة في المطارات وأيضاً الكراسي المتحركة الموجودة في المستشفيات، وكل هذه الأدوات تكون ملوثة بجراثيم ضارة جداً لنا، مثل السالمونيلا والإيكولاي.

وتابعت: صممنا نظام لحل هذه المشكلة، وهو نظام روبوتي قادر على تعقيم 20 عربة تسوق في أقل من 8 دقائق عن طريق تقنية uv- light ، والهواء المضغوط.

وأضافت: هذه فكرة جديدة ومبتكرة وغير موجودة والجهاز أمن ومطابق للمعايير العالمية.