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دكتور تايلندي يروي قصة نشأته في ضواحي الحرم بمكة .. فيديو

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دكتور تايلندي يروي قصة نشأته في ضواحي الحرم بمكة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - حكى دكتور تايلاندي يدعى إسماعيل لطفي رئيس جامعة فطاني في تايلند ، قصة ولادته ونشأته في ضواحي الحرم بمكة ، وعودته برفقة والديه إلى وطنه ، ثم قدومه مرة أخرى إلى المملكة حيث حصل على الدكتوراه ، وتمكن من إنشاء جامعة إسلامية أسسها برفقة خريجي الجامعات في تايلند.

‎وقال لطفي : والدي جاء إلى مكة ليدرس في الحرم ومدرسة دار العلوم ، وولدت بين جبل الصفا بـ 20 متر قبل التوسعة عام 1952 ، عشت هناك 6 سنوات ورجع والداي بي إلى تايلاند بالباخرة حيث لم يكن هناك طائرة .

‎وأضاف: تخرجت من الثانوية وبعدها الجامعة الإسلامية أعطتني منحة دراسية بعد اجتيازي الأمتحان بجنوب تايلاند ، ثم أتيت إلى المدينة ودرست هناك 4 سنوات ثم انتقلت بعد التخرج إلى الرياض وكنت أول شخص يحصل على الدكتوراه من جنوب شرق آسيا .

‎وتابع : رجعت تايلاند ولدي حماس لإنشاء جامعة وحاولت زيادة المنح الدراسية ، والحمد لله أنشأت جامعة الفطاني الإسلامية في تايلند . مُشيرا إلى أن هذه الجامعة أنشأها عدد من خريجي الجامعات السعودية مشيراً إلى أن عدد الطلاب في الجامعة 3 آلاف طالب من 50 دولة مختلفة .

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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