شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأفلام تنظّم ورشة في الإخراج السينمائي.. غدًا ولمدة 4 أيام والان نبدء بالتفاصيل

تنمية المواهب السينمائية

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سيقدم الورشة المخرج السينمائي مهدي البرصاوي

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رؤية فنية متميزة

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الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الأفلام عن تنظيم ورشة عمل افتراضية متخصصة في الإخراج السينمائي، تهدف إلى تقديم نظرة شاملة حول دور المخرج في صناعة الأفلام.إضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه صناع الأفلام خلال مختلف مراحل الإنتاج، وتسليط الضوء على كيفية تحقيق التوازن بين الرؤية الفنية ومتطلبات الإنتاج السينمائي.وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الهيئة لدعم وتنمية المواهب السينمائية، وتعزيز المعرفة الاحترافية بالمجال، وتهيئة بيئة تعليمية تمكّن المشاركين من تطوير مهاراتهم وتوسيع آفاقهم في عالم الإخراجتبدأ الورشة غداً 9 فبراير وتستمر لمدة أربعة أيام، بمشاركة 40 متدربًا، وستكون متاحة باللغتين العربية والإنجليزية، حيث سيقدمها المخرج السينمائي مهدي البرصاوي، الذي سيشارك خبراته الواسعة في المجال، متناولًا مختلف جوانب الإخراج السينمائي بدءًا من الفكرة مرورًا بالتخطيط والتنفيذ وصولًا إلى قيادة الفريق الفني وتحقيق الرؤية الإخراجية بأفضل صورة ممكنةوتركز الورشة على كيفية انغماس المخرج في عالم الإبداع السينمائي، والتحديات التي يواجهها خلال مسيرته المهنية، بالإضافة إلى سبل التعامل مع المراحل المختلفة في صناعة الأفلام، بما يشمل تطوير الرؤية الإخراجية، والتعامل مع الطواقم الفنية والتقنية، وإدارة مواقع التصوير، وتحقيق الانسجام بين العناصر الفنية والتقنية لإنتاج عمل سينمائي متكامل.كما ستتيح للمشاركين فرصة الاطلاع على الأساليب الإبداعية الحديثة في الإخراج، والتفاعل المباشر مع المدرب للاستفادة من خبراته وتجربته في المجالومن المتوقع أن تسهم الورشة في تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية التي يحتاجها كل مخرج سينمائي، بدءًا من كيفية الإبداع في تقديم رؤية فنية متميزة، مرورًا بكيفية مواجهة تحديات الإنتاج وإدارة فريق العمل بكفاءة واحترافية.كما ستساعد المشاركين على اكتساب معرفة أعمق بمختلف جوانب العملية الإخراجية، وتعزيز قدراتهم على صناعة محتوى سينمائي يعكس شخصيتهم الفنية ويحقق معايير الجودة والإبداع المطلوبةوضعت الهيئة مجموعة من المعايير لاختيار المشاركين في الورشة، حيث يشترط أن يكون لدى المتقدمين مستوى جيد في اللغة الإنجليزية، إلى جانب امتلاك خلفية أساسية في مجال الإخراج السينمائي واهتمام واضح بتطوير مهاراتهم في هذا المجال.وتعد هذه الورشة فرصة ثمينة للمواهب الشابة والمهتمين بالسينما للاستفادة من الخبرات المتخصصة، وتوسيع مداركهم حول تقنيات وأساليب الإخراج الحديثة، ضمن بيئة تعليمية تفاعلية تسهم في تنمية القطاع السينمائي وتعزيز جودة الإنتاج السينمائي المحلي