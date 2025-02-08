شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد لـ "اليوم": تحسن تدريجي لطقس المملكة.. والربيع يتزامن مع رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد مناطق شمال وشرق ووسط المملكة استمرارًا في الأجواء المستقرة، مع تحسن ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية بعد تأثير الأتربة المثارة خلال اليومين الماضيين.

يأتي ذلك وسط توقعات بانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، تزامنًا مع اقتراب نهاية فصل الشتاء وفقًا للتقويم الفلكي.





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وأوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ"اليوم" استمرار الأجواء المستقرة في مناطق شمال وشرق ووسط المملكة، مع تحسن ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية بعد تأثير الأتربة المثارة خلال اليومين الماضيين. عقيل العقيل عقيل العقيل

وأشار إلى أن العوالق الترابية لا تزال تؤثر على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات، لكنها ستتلاشى تدريجيًا خلال الأيام المقبلة. وأوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ"اليوم" استمرار الأجواء المستقرة في مناطق شمال وشرق ووسط المملكة، مع تحسن ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية بعد تأثير الأتربة المثارة خلال اليومين الماضيين.وأشار إلى أن العوالق الترابية لا تزال تؤثر على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات، لكنها ستتلاشى تدريجيًا خلال الأيام المقبلة.



الربيع ورمضان



وأوضح العقيل أن درجات الحرارة الباردة ستبقى سائدة في شمال وشرق ووسط المملكة، مع استقرار عام في الأجواء خلال هذا الأسبوع.

وأضاف أن فصل الشتاء ينتهي فلكيًا في 20 مارس 2025، في حين أن بداية فصل الربيع أرصاديًا ستكون في الأول من مارس، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث يُتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة طقسًا معتدلًا، مع استمرار البرودة النسبية في المناطق الشمالية، خصوصًا في النصف الأول من مارس.



استمرار البرودة حتى نهاية فبراير



وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن الأجواء الباردة ستستمر حتى نهاية شهر فبراير، يليها ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مع دخول مارس. كما يتوقع المركز هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق المملكة، خاصة في المناطق الجنوبية الغربية والجنوبية.

وأكد العقيل أن المركز الوطني للأرصاد سيصدر توقعاته المناخية لفصل الربيع خلال الأيام المقبلة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى متابعة التحديثات عبر القنوات الرسمية للمركز لضمان الاطلاع على أحدث التوقعات الجوية.