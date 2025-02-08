شكرا لمتابعة خبر عن طبيب سعودي يجلب جهازا طبيا نادرا معه إلى ⁧‫سوريا‬⁩ لتخفيف آلام العمليات.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جلب طبيب سعودي جهازا طبيا نادرا معه إلى ⁧‫سوريا‬⁩ يساعد في تخفيف آلام ما بعد العمليات الجراحية .

وأشار الطبيب إلى أن الجهاز يعمل بالأشعة فوق الصوتية ، حيث يقوم بتحديد مكان العصب ثم يتم توصيله بجهاز الايباد عن طريق الواي فاي والبلوتوث .

ولفت إلى أن الجهاز بإمكانه بعد ذلك تحديد مكان العصب ثم يقوم الطبيب بحقن التخدير الموضعي حتى لا يعاني المريض بآلام العملية الجراحية .