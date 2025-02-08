شكرا لمتابعة خبر عن صقيع قوي وتجمد المياه بالمدينة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حدث صقيع قوي وتجمد المياه شمال غرب المدينة المنورة، العيص، حرة المقراه، اليوم السبت.

وكان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، قد توقع أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، في حين تؤثر.الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، نجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

ولا يستبعد تكوًن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي جازان وعسير كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.