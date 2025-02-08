شكرا لمتابعة خبر عن المسند: بقي على العقارب يومين والذراعين 67 يومًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن السبت9 شعبان 1446هـ، يوافق 8 فبراير – شباط 2025م، 19 الدلو 1403 هـ.ش،11 نوء البلدة 25 الشبط، 48 فصل الشتاء.

وقال الدكتور عبدالله المسند، أنه بقي على العقارب يومان، نهاية الفصل الثاني 12 يومًا، يوم التأسيس 15 يومًا، إجازة الشتاء 16 يومًا، رمضان 20 يومًا، الحميمين 41 يومًا.

وأضاف أنه بقي على إجازة عيد الفطر 41 يومًا، على الربيع 41 يومًا، الذراعين 67 يومًا، إجازة عيد الأضحى 111 يومًا، الحج 117 يومً فصل الصيف 133 يومًا، إجازة الصيف 138 يومًا، نهاية السنة الهجرية 138 يومًا.