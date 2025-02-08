شكرا لمتابعة خبر عن “المسند” يكشف عن أدنى درجة حرارة تم تسجيلها في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، عن أقل درجة حرارة تم تسجيلها في مكة المكرمة .

وقال”المسند” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “أكس”: أقل درجة حرارة سجلت رسمياً في مكة 10 ررجة مئوية، وذلك في 06 فبراير 1993.

ويعتبر فصل الشتاء في المملكة، من أكثر الفصول التي تشهد تقلبات مناخية ملحوظة، حيث تتفاوت درجات الحرارة بشكل كبير بين مناطق المملكة .