شكرا لقرائتكم خبر عن لافتات تحذيرية وملابس عاكسة.. أبرز متطلبات الحواجز المؤقتة في مناطق العمل والان نبدء بالتفاصيل

تأمين منطقة العمل

الدمام - شريف احمد - اعتمدت وزارة البلديات والإسكان دليل استخدام الحواجز المؤقتة في مناطق العمل، في إطار حماية وتحديد مواقع العمل لتقليل مخاطر الإصابات للعاملين ومستخدمي الطريق وتوفير وسائل السلامة المرورية والحد من الممارسات الخاطئة التي تتسبب في التشوه البصري، ولما تقتضيه المصلحة العامةوألزمت الوزراة المقاول بإعداد خطة تحويل حركة المرور متضمنة نوع الحواجز ومدة التنفيذ، وإعتمادها من الإدارة العامة للمرور، والأمانة، والتنسيق مع أصحاب المصلحة، وتنفيذ التحويلة في الموقع طبقاً للخطة، وصيانة أجزاء التحويلة خلال فترة العمل، وإخلاء الموقع فور إنتهاء الأعمال.وفيما يخص منطقة العمل، أكد الدليل على إقامة منطقة التحذير المبكر، بحيث يختلف طولها حسب سرعة الطريق، وتتألف من مجموعة من اللافتات المرورية التحذيرية المتتابعة التوصيل معلومات لتحذير السائق بوجود منطقة عمل تسببت في تغيير بيئة الطريق لإغلاق حارات - عكس مسارات، على أن تشتمل على العلامات الكافية للتهدئة والمطبات الصناعية بمسافة كافية عن منطقة العمل.ونص الدليل أيضًا على إقامة المنطقة الإنتقالية وهي منطقة دمج مسارات الحركة وتختلف حسب سرعة الطريق، ثم المنطقة الفاصلة، مؤكدًا على منع إستخدمها في تخزين مواد العمل وتترك خالية.وألزمت المقاول بتأمين منطقة العمل بشكل كامل لضمان سلامة المركبات والعمال ويتم غالباً تأمينها بالحواجز المرورية اللازمة طبقاً لنوع الأعمال.واشترط الدليل جعل مسارات المرور مرئية بشكل واضح، ووضع أدوات توجيه المرور بين مسار المرور السالك ومنطقة العمل، وتأمين مخارج ومداخل آمنة لمرآيات العمل من وإلى منطقة العمل، ووضع العلامات التحذيرية الكافية في مداخل منطقة العمل.ويمكن كذلك استخدام السيارة الحاملة للوحات الدالة على الحارات المرورية لتأمين سلامة الأعمال الجارية والمرور، واستخدام الرايات والأضواء الومضية على سيارات العمل التي تتداخل حركتها مع حركة المرور العادية، واستخدام الحواجز الخرسانية لفصل حركة المرور عن منطقة العمل إذا كانت محاذية لها، والبراميل البلاستيكية عند نهاية منطقة العمل.وأكد الدليل على استخدام الأضواء الكاشفة والإشارات التشغيلية المتقطعة، والمصابيع الكهربائية ثابتة التوهج، والأسهم المضيئة، لتوفير الإنارة الليلة للطريق موقع العمل.وألزم الدليل على ارتداء العمال الملابس العاكسة والخوذة والسيفتي، وحمايتهم بوضع اللافتات التحذيرية والأشرطة العاكسة، تضمين موقع نزول وصعود العمال في خطة تحويل المرور، وعدم السماح لهم بعبور الطريق.