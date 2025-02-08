شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الاختبارات الشفهية والعملية لطلاب التعليم العام.. الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

تقييم الطلاب

الاختبار النهائي

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الدمام - شريف احمد - تنطلق منتصف الأسبوع القادم يوم الثلاثاء بشكل رسمي اختبارات المواد الشفهية والجانب العملي من مواد التقويم العام لطلاب وطالبات التعليم العام في جميع المراحل الدراسية.حيث يؤدي الطلاب المنتظمون والمنتسبون هذه الاختبارات على مدار 3 أيام، تسبق انطلاق الاختبارات التحريرية النهائية، والتي تنطلق الاحد 16 فبراير وتستمر لمدة 5 أيام متتالية وفق آلية منظمة تضمن سير عمليات التقييم بكفاءة وعدالة.وتُجرى الاختبارات الشفهية والعملية ضمن اليوم الدراسي وفق جدول زمني منظم يراعي التوزيع العادل بين المواد المختلفة، ويهدف إلى تقليل الضغط على الطلاب وضمان استعدادهم التام.وتشمل هذه الاختبارات المواد التي تتطلب التفاعل المباشر بين الطالب والمعلم سواء في الجانب الشفهي مثل اللغة العربية واللغات الأخرى، أو في الجانب العملي مثل العلوم التطبيقية والتجارب المعملية والتقنية والتربية الفنية .ويعتمد تقييم الطلاب في المرحلة الثانوية على 4 أدوات رئيسية لضمان قياس شامل ودقيق لمستويات التحصيل الدراسي حيث تشمل هذه الأدوات المشاركة والتفاعل الصفي.وذلك من خلال ملاحظة استجابة الطلاب للمواقف التعليمية ومدى تفاعلهم مع الأنشطة الصفية والمهام الأدائية التي تضم الواجبات المنزلية والمشروعات الفردية والجماعية والتقارير العلمية والتجارب العملية وملف الإنجازات الذي يوثق تطور الطالب طوال الفصل الدراسي ويسجل مستوى تقدمه في الأنشطة التعليمية المختلفة.إضافة إلى الاختبارات التحريرية والشفهية والأدائية والتي تشمل الاختبارات القصيرة المتكررة والاختبار النهائي الذي يعقد في نهاية الفصل الدراسي ويهدف إلى قياس مستوى التحصيل العام للطلاب .ويتم توزيع درجات التقييم لكل مادة دراسية وفق 100 درجة حيث يتم تخصيص 60 درجة لأعمال الفصل الدراسي موزعة على20 درجة للمهام الأدائية مثل البحوث والمشروعات و20 درجة للمشاركة والتفاعل الصفي و20 درجة للاختبارات القصيرة والمتكررة بينما يتم تخصيص 40 درجة لاختبار نهاية الفصل الدراسي والذي يعد المعيار النهائي لقياس استيعاب الطلاب للمنهج الدراسي بالكامل .ويخضع الاختبار النهائي لضوابط محددة لضمان عدالة التقييم ودقته حيث يقيس جميع مستويات الأهداف الخاصة بالمادة الدراسية وقد يكون الاختبار تحريريًا أو شفهيًا أو عمليًا أو من خلال تقديم مشروع أو بحث أو بطريقة تجمع بين أكثر من أسلوب وذلك بما يتناسب مع طبيعة المادة الدراسية ومستوى الطلاب .أما المعدل التراكمي في المرحلة الثانوية فيتم احتسابه بنسبةمن معدل السنة الأولى و40٪ من معدل السنة الثانية و40٪ من معدل السنة الثالثة لضمان قياس متوازن يعكس الأداء الفعلي للطالب على مدار سنوات دراسته.يعتمد نظام التقويم علىمستوى من التقديرات تبدأ منممتاز مرتفعكأعلى تصنيف وصولًا إلىمحرومكأدنى تقدير لضمان تصنيف دقيق يحدد مستوى التحصيل العلمي لكل طالب وفق معايير واضحة ويُمنح الطالب وولي أمره تقريرًا مفصلًا يوضح مستوى الإنجاز والنتائج التي حققها الطالب طوال الفصل الدراسي مما يسهل المتابعة المستمرة وتحديد نقاط التحسين والتطوير.يأتي هذا النظام في إطار تطوير عملية التقويم في التعليم العام وفق منهجية متكاملة تركز على تحقيق مخرجات تعليمية عالية الجودة من خلال أدوات تقييم متعددة تعزز من مستوى التعلم التفاعلي وتحفز الطلاب على تطوير مهاراتهم الأكاديمية والتطبيقية بشكل متوازن ومتطور