4 إجراءات تحدد استحقاق معاش الضمان الاجتماعي.. تعرف عليه

الدمام - شريف احمد - وضعت وزارة الموارد البشرية، 4 إجراءات تقيم من خلالها استحقاق مستفيد الضمان الاجتماعي للمعاش.





إجراءات تقييم استحقاق المعاش

التحقق من بيانات مقدم الطلب

زيارة المسكن بعد التحقق من البيانات الأولية

دراسة الحالة بناء على البيانات التي تم جمعها

إبلاغ مقدم الطلب بقبول الطلب أو رفضه مع ذكر السبب

أن يكون المستفيد سعوديًا مقيم إقامة دائمة في المملكة، ويُستثنى من شرط الجنسية الفئات التي حددها النظام.

أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش.

أن تنطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الممتلكات التي تحددها اللائحة.

أن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة والتعليم وخطط التوظيف والتأهيل.

عوامل تؤثر في قيمة المعاش الضمان الاجتماعي

عدد المعالين.

إجمالي الدخل المحتسب.

الأصول المملوكة.

يهدف الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق.أوضح حساب الضمان الاجتماعي على منصة إكس، أهم شروط استحقاق المعاش للمستفيدين، وتشمل:حدد الضمان الاجتماعي، ثلاثة عوامل من شأنها التأثير على قيمة المعاش للمستحقين.وقال الضمان الاجتماعي، ضمن إجاباته في دليل الأسئلة الشائعة، إن قيمة الدعم تتغير بناء على العوامل التالية: