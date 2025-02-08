السعودية | المطيري: وصول 172 شاحنة محمّلة بـ 3 ملايين كغم من المواد الإغاثية لسوريا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد مشرف الإعلام الرقمي في مركز الملك سلمان للإغاثة مشعل المطيري، أن المساعدات الإغاثية السعودية المرسلة إلى الأشقاء في سوريا وصلت الى 172 شاحنة محمّلة بـ 3 ملايين كغم من المواد الإغاثية المتنوعة.

وأضاف: برنامج “أمل” التطوعي أجرى عمليات جراحية في 45 تخصصاً طبياً، وندرس الاحتياج مع الهلال الأحمر في سوريا.

وكان قد دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الأربعاء الماضي، ثلاثة برامج طبية تطوعية في مدينة دمشق بالجمهورية العربية السورية، تشمل زراعة القوقعة والتأهيل السمعي وعلاج أورام الأطفال وجراحة العظام، وذلك ضمن برنامج أمل التطوعي السعودي لمساعدة الأشقاء في سوريا والمنفّذ خلال الفترة 5 – 12 فبراير 2025م، بمشاركة متطوعين عدة من مختلف التخصّصات الطبية.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة 22 عملية في جراحة الأورام، و12 عملية جراحية لزراعة القوقعة، و4 عمليات في جراحة الأطفال، و5عمليات في جراحة عظام الأطفال، و6 عمليات في جراحة العظام وتبديل المفاصل، تكللت جميعها بالنجاح التام، ولله الحمد.

ويستهدف برنامج أمل السعودي التطوعي تنفيذ 104 حملات في المجالات الطبية والجراحية وتقديم برامج تدريبية وتعليمية وتمكين اقتصادي للفئات المحتاجة في مدن سورية عدة، بمشاركة أكثر من 3.000 متطوع ومتطوعة. ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الطبية التطوعية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز للنهوض بالقطاع الصحي السوري والارتقاء بخدماته. https://x.com/alekhbariyatv/status/1888119309127299557?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1888119309127299557%7Ctwgr%5Ec0707afb817699201a83c701d4f1e0dacf8b2c94%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsabq.org%2Fsaudia%2Fg1dqjtkuu6

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