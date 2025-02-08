انت الان تتابع تصل سرعتها إلى 49 كم/ساعة.. رياحٌ شديدة على تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك، اليوم، من رياحٍ شديدة على أملج والوجه؛ تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج؛ تصل سرعتها إلى (40-49) كم/ساعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.‏

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