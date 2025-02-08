ضبْط قائدَي مركبتَيْن لارتكابهما مخالفة التفحيط في الجوف

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محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت شرطة منطقة الجوف من ضبْط قائدَي مركبتَيْن ظهرا في مقطعٍ مرئي في أثناء ارتكابهما مخالفة التفحيط؛ ما أدّى إلى اصطدام مركبتيهما وتعريض حياتهما وحياة الآخرين للخطر.

وأوضح الأمن العام، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

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