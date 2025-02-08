السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر الإنخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، في حين تؤثرالرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، نجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ولا يستبعد تكوًن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي جازان وعسير كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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