شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق 5 مبادرات مجتمعية تطوعية للتنمية الحضرية بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

مبادرات التنمية الحضرية بالطائف

تقليل التشوهات البصرية

الدمام - شريف احمد - أطلقت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي 5 مبادرات مجتمعية تطوعية جديدة.ويأتي هذا انطلاقًا من أهمية دور المجتمع في التخطيط والتنمية الحضرية، بمشاركة الأهالي، وذلك في مبادراتها لتحسين المشهد الحضري وتعزيز الدور الرقابي وفق معايير وتصنيفات حديثة.وأوضح أمين محافظة الطائف المهندس عبدالله بن خميّس الزايدي, أن الأمانة ستكون عونًا في تلبية متطلبات التنمية في جميع الأحياء.وأشار إلى أن هذه المشاركة تعد تقاطعًا محوريًا بين المشاركة المجتمعية والتنمية الحضرية، وهي بمثابة عملية تعاونية.وجاءت أولى المبادرات بعنوان (أصدقاء الحي) وتستهدف الفنيين والمهندسين، والثانية بعنوان (تدوم النعم)، وتستهدف المتطوعين الأفراد "ممثلي الجمعيات التخصصية".كما تستهدف المبادرة الثالثة (اتحاد الأحياء) مع مبادرة (حيّنا أجمل) ومبادرة (عين المدينة) سكان الحي لزيادة عدد المراقبين، وتحفيز إشراك المتطوعين.بالإضافة إلى تعزيز إشراك أفراد المجتمع في تحسين جودة الحياة وتقليل التشوهات البصرية في الشوارع والأحياء.