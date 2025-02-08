شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ السليمان يوضح حكم تأخير قضاء الصيام إلى شعبان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال جاء فيه : “ما توجيه الشرع لمن عليه قضاء صيام وأخره إلى شهر شعبان؟ .

وقال السليمان خلال استضافته عبر قناة «الرسالة» : “المسلم لو أن عليه قضاء من رمضان وأخره عليه أن يبادر بالصيام قبل شهر رمضان القادم، ولابد أن يحرص على أداء العبادات التي سيسأل عنها.

كما أكد على أن تأخير قضاء صيام رمضان حتى شهر شعبان جائز، مستشهدًا بما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها.

وأوضح السليمان أن المسلم مطالب بقضاء ما عليه من أيام قبل حلول رمضان الجديد، مشددًا على ضرورة المسارعة في أداء هذه العبادات تفاديًا لأي عوائق مثل السفر أو المرض.

وأشار إلى أنه في حال دخول رمضان قبل قضاء الأيام المتبقية، فعلى المسلم صيامها بعد رمضان مع إخراج كفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم لم يُقضَ في وقته.