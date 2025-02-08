شكرا لمتابعة خبر عن إنسانية رجل الأمن في التعامل مع طفلة تائهة في الحرم المكي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعرضت طفلة لموقف مؤثر عندما ضاعت عن ذويها، لكنها تغلبت على هذه المشاعر حينما ظلت بجانب أحد رجال الأمن بالحرم المكي .

وظهرت الطفلة في الفيديو المتداول وهي تقف بجانب رجل الأمن ليساعدها في الوصول إلى ذويها، ولم تشعر بالقلق أو الحزن.

وقامت الفتاة بإعطاء رجل الأمن رقم أهلها ليتصل بهم من خلال هاتفه، في موقف يدل على إنسانية رجل الأمن في التعامل مع الزوار وأن دوره ليس مقتصرًا على تنظيم المكان فقط.