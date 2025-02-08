شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السبت.. استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

طقس المملكة

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الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.حسب بيان الأرصاد، يستمر الطقس البارد والانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.في حين تؤثرالرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبارعلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض ونجران، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي جازان وعسير كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.حالة البحر: من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.الرياح السطحية: شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.