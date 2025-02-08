السعودية | اختتام معرض ومنتدى “صنع في باكستان 2025” بنجاح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - اختتمت اليوم ، فعاليات معرض ومنتدى الأعمال “صُنع في باكستان 2025″، الذي استمر لثلاثة أيام، بتنظيم من هيئة تنمية التجارة في باكستان، بالتعاون مع وزارة التجارة في المملكة، ومشاركة المسؤولين الحكوميين وصناع السياسات من القطاع الخاص والغرف التجارية السعودية، وممثلو التجارة والاستثمار، بحضور أكثر من 130 عارضًا، في الصناعات المتنوعة والمنتجات الاستثنائية، وذلك بمركز جدة للمنتديات والمعارض.

والتقى العارضون بأكثر من 100 أفضل المصنعين والمنتجين في باكستان عبر أربعة قطاعات رئيسية طرحت اكثر من 1250 فرصة استثمارية، في قطاع المنسوجات: المناشف والأقمشة والملابس الجاهزة والأزياء والزي الرسمي ومنتجات الجلود، وقطاع الهندسة ويشمل السلع الرياضية، الملابس الرياضية، والمعدات الجراحية، ومعدات المستشفيات والضمادات، والأدوية، والأجهزة المنزلية، والمواد الكيميائية، ومواد التعبئة والتغليف، ومواد البناء، وقطع غيار السيارات، والمجوهرات، وأدوات المطبخ، وأدوات المائدة، وأدوات الصيد، وقطاع المنتجات الزراعية ويشمل الأطعمة المصنعة والمجمدة والأرز والمأكولات البحرية والعسل والفواكه والخضروات الطازجة.

وجمع المعرض كبار المصدرين والمصنعين وصناع السياسات من باكستان من خلال جلسات التواصل بين الشركات المصممة خصيصًا للمعرض للاستفادة من الفرص الفريدة والتواصل بشكل مباشر مع قادة الأعمال والمستثمرين لفتح أسواق جديدة لمنتجاتها وتعزيز مكانتها على الساحة التجارية الدولية.

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