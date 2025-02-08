4 مناطق تخلو من هجمات الجراد

استنفر المركز الوطني وقاء، جهوده في أعمال الاستكشاف والمكافحة للجراد الصحراوي في مناطق المملكة، إذ سجلت المساحة المستكشفة 4.093.877 ملايين هكتار من الجراد الصحراوي، وتصدرت منطقة مكة المكرمة أكثر المناطق استكشافا للمساحة بـ35%، والأكثر مساحة مصابة ومعالجة بـ53%، في وقت بلغ عدد مواقع الإصابة 2935 موقعا مصابا للجراد الصحراوي.

مساحة المعالجة

كشف تقرير وقاء لعام 2023 خلو 4 مناطق وهي جازان، ونجران، والجوف، والحدود الشمالية من مساحات الإصابة للجراد الصحراوي، إذ سجلت مساحات خالية من الإصابة، وبلغ إجمالي المساحات المصابة والمعالجة 74.842 ألف هكتار، وإجمالي تقارير الاستكشاف والمكافحة 18.380 ألف، وبلغت طلعات المكافحة الجوية 84 طلعة جوية، والمساحة المعالجة للمكافحة الجوية 9950 هكتار.

مكة تستحوذ

استحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من المساحات المصابة، حيث بلغ إجمالي المساحة 39.769 هكتار بـ53%، وحلت منطقة المدينة المنورة ثانيا، بإجمالي 27.893 هكتار بـ 37%، وجاءت القصيم ثالثا، بإجمالي 2875 هكتارا بـ4%، والرياض رابعا، بإجمالي 1735 هكتارا بـ2%، وتبوك خامسا، بإجمالي 890 هكتارا بـ1.18%، وحائل سادسا، بإجمالي 750 هكتارا بـ1%، وعسير سابعا، بإجمالي 510 هكتارات بـ0.68%، والباحة ثامنا بإجمالي 420 هكتارا بـ0.56%.

الأكثر استكشافا

تصدرت منطقة مكة المكرمة أكثر مناطق المملكة مساحات مستكشفة، حيث بلغت المساحات المستكشفة 1.429 مليون هكتار بـ35%، وحلت منطقة جازان ثانيا، بإجمالي 617 ألف مساحة مستكشفة بـ15%، والقصيم ثالثا بإجمالي 460 ألف هكتار بـ11%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 394 ألف هكتار بـ10%، وتبوك خامسا، بإجمالي 291 ألف هكتار بـ7%.

استكشاف ومعالجة

4 ملايين هكتار مساحات مستكشفة

75 ألف مساحات مصابة ومعالجة

مساحات 4 مناطق تخلو من الإصابة

2935 موقعا مصابا

84 طلعات المكافحة الجوية

الأكثر مساحة مصابة

مكة المكرمة: 53%

المدينة المنورة: 37%

القصيم: 4%

الرياض: 2%

تبوك: 1.18%

حائل: 1%

الأكثر مساحات مستكشفة

مكة المكرمة: 35%

جازان: 15%

القصيم: 11%

المدينة المنورة: 10%

تبوك: 7%