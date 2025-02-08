السعودية | بدء التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل في السعودية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - فتحت وزارة الحج والعمرة السعودية، الجمعة، باب التسجيل لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين في البلاد الراغبين في تأدية شعيرة الحج لموسم هذا العام.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن التسجيل عبر الدخول إلى بوابة المسار الإلكتروني لحجاج المملكة، في موقعها على شبكة الإنترنت، أو من خلال استخدام تطبيق «نُسك» المتوافر على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لمن تنطبق عليه الشروط، على أن يتم إشعار المتقدمين فور إتاحة حجز الباقات.

ودعت للمبادرة بالتسجيل والاستعداد لرحلة الحج بدءاً باستكمال البيانات الصحية، كما أتاحت إضافة المرافقين، وتقديم طلب استثناء المحرم عند الحاجة، منوهة بأن الأولوية لمن لم يسبق له الحج.