السعودية | معبر رفح البري يستقبل 92 مصابًا فلسطينيًا ومرافقًا للعلاج في مصر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصل معبر رفح البري في شمال سيناء اليوم، 92 مصابًا ومرافقًا فلسطينيًا من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأفاد مصدر مسؤول بشمال سيناء، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنه استقبل 47 مصابًا، من مستشفيات قطاع غزة، و45 مرافقًا لهم، توزعوا على مستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد لتلقي العلاج.

وأوضح المصدر أن 8 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية فقط دخلت قطاع غزة، اليوم، نظرًا لقيام إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بعرقلة دخول الشاحنات وذلك عقب إغلاق منفذ العوجة البري.

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