بالفيديو.. "نهر الدم" يثير مخاوف من تلوُّث سام في الأرجنتين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 فبراير 2025, 9:37 مساءً

اصطبغت مياه نهر في ضواحي بوينس آيرس مؤقتًا باللون الأحمر القرمزي؛ ما أثار مخاوف سكان مدينة أفيلانيدا الأرجنتينية من حدوث تلوث سام بسبب مخلفات المصانع في النهر. وفي المدينة الواقعة على بُعد 10 كيلومترات من العاصمة الأرجنتينية نقلت وكالة "فرانس برس" عن ماريا دوكوملس، وهي ربة منزل تبلغ 52 عامًا، وتعيش في المنطقة منذ أكثر من 30 عامًا: "لا تحتاج إلى أن تكون مفتشًا لترى مدى تلوث نهر ساراندي المسكين"، مشبهة إياه بـ"نهر من الدماء". صبغة عضوية وقالت وزارة البيئة في مقاطعة بوينس آيرس في بيان إن تحاليل تُجرى على عينات من المياه لتحديد المادة التي تسببت في تغير اللون، مشيرة إلى احتمال وجود "صبغة عضوية". وعصر الخميس خفت حدة لون النهر الذي يمرُّ عبر منطقة مصانع المنسوجات والجلود، وفق ما لاحظت "فرانس برس". واتهمت "دوكوملس" المصانع في المنطقة بأنها "تُلقي النفايات في النهر"، مشيرة إلى أنها الخليج 365 أن شاهدت "ساراندي" يتخذ ألوانًا مختلفة في الماضي، منها "الأزرق، والأخضر قليلاً، والوردي، والأرجواني قليلاً، مع طبقة دهنية على السطح تشبه الزيت". صبغة عضوية

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