انت الان تتابع بين الجمال والطباع.. "الشناح" و"المحشاد" أبرز صفات الإبل عند عشاقها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 فبراير 2025, 9:10 مساءً

تُعَدُّ الإبل من أسمى رموز التراث العربي، وتحظى بتقدير خاص؛ لما تتمتع به من خصائص فريدة، تُميزها عن غيرها. ومن أبرز هذه الصفات "الشناح" و"المحشاد"، اللتان تعكسان جمال الإبل وطبعها الخاص. وللإبل العديد من مواصفات الطبع والجمال عند عشاقها، منها "الشناح"، وهي الناقة التي تتميز بالطول والجمال؛ إذ يكون لها متن طويل، ورقبة رقيقة تنطلق للأعلى؛ ما يجعلها ذات منظر أكثر جاذبية. وقد وصف الشاعر سعد بن جدلان هذه الناقة في قوله: "شناحا طفاحا شبلها دايما خداد"، متغنيًا بتلك الصفة الجمالية في الناقة. أما "المحشاد" فصفة تحكي عن الطبع، وهي الناقة الحنون على حوارها، سريع الإدرار عليه، ولا تحب الابتعاد عن القطيع لتكون دائمًا بالقرب من المقهور؛ فهي تتسم بالحنان والارتباط العميق بحوارها. وقال في هذا الوصف الشاعر حسن بن وتيد الدوسري في وصف هذه الناقة بقوله: "عسى شوف محشاد تهايق على المقهور". وتظل الإبل تحمل العديد من الألقاب التي تصف خصائصها، سواء كانت في الجمال أو الطبع، مثل "سخيف" و"زعوج"؛ ما يعكس اهتمام الشعراء والمجتمع العربي بمواصفات هذا المخلوق النبيل.

كانت هذه تفاصيل خبر بين الجمال والطباع.. "الشناح" و"المحشاد" أبرز صفات الإبل عند عشاقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.