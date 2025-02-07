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عاجل: موسم حج 1446هـ.. بدء تسجيل رغبات الحج للمواطنين والمقيمين بالمملكة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

عاجل: موسم حج 1446هـ.. بدء تسجيل رغبات الحج للمواطنين والمقيمين بالمملكة

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الحج والعمرة، بدء تسجيل رغبات الحج للمواطنين والمقيمين في المملكة، لموسم حج 1446هـ.
وأشارت إلى ضرورة التسجيل في المبادرة عبر تطبيق نسك أو المسار الإلكتروني.
بدء تسجيل رغبات الحج للمواطنين والمقيمين في المملكة

تسجيل رغبات الحج للمواطنين والمقيمين في المملكة

كما شددت على ضرورة استكمال البيانات الصحية، وإضافة المرافقين وتقديم طلب استثناء المحرم عند الحاجة.
وذكرت أنه سيتم إشعار المستفيدين فور إتاحة حجز الباقات؛ علمًا أن الأولوية لمن لم يسبق له الحج.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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