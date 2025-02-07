شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: موسم حج 1446هـ.. بدء تسجيل رغبات الحج للمواطنين والمقيمين بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

تسجيل رغبات الحج للمواطنين والمقيمين في المملكة

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الحج والعمرة، بدء تسجيل رغبات الحج للمواطنين والمقيمين في المملكة، لموسم حج 1446هـ.وأشارت إلى ضرورة التسجيل في المبادرة عبر تطبيق نسك أو المسار الإلكتروني.كما شددت على ضرورة استكمال البيانات الصحية، وإضافة المرافقين وتقديم طلب استثناء المحرم عند الحاجة.وذكرت أنه سيتم إشعار المستفيدين فور إتاحة حجز الباقات؛ علمًا أن الأولوية لمن لم يسبق له الحج.