شكرا لقرائتكم خبر عن 60 ألف رأس.. المملكة تسلم مصر وفلسطين حصتيهما من الهدي والأضاحي والان نبدء بالتفاصيل



جاء ذلك خلال مراسم توقيع تسليم حصة البلدين الشقيقين البالغة 30.000 من الهدي والأضاحي لجمهورية مصر العربية و30.000 من الهدي والأضاحي لدولة فلسطين. الهدي والأضاحي السعودية وجاء هذا بحضور المشرف العام على مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي سعد بن عبدالرحمن الوابل.

وقال الوابل في كلمة له بهذه المناسبة: "إن المملكة تولي أهمية عظمى للإسهام في تسهيل عملية الإفادة من الهدي والأضاحي وتيسير وصولها للمستفيدين في نحو 26 دولة إسلامية، وهذه الخدمة تقدم للتسهيل على المسلمين".



وتقدم سفير دولة فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح، باسم الدولة الفلسطينية رئيسًا وحكومةً وشعبًا بجزيل الشكر ووافر الامتنان إلى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير جهود الإغاثة للشعب الفلسطيني وقال: إن ذلك يأتي في وقت أحوج ما يكون فيه قطاع غزة إلى تعزيز وتكثيف جهود الإغاثة للشعب الفلسطيني الذي يعاني ظروف إنسانية في غاية الصعوبة".

بدوره رفع ممثل مصر، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمونه للأمة العربية، سائلًا الله تعالى أن يحفظ المملكة وشعبها. الدمام - شريف احمد - سلّم نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر عبدالرحمن بن سالم الدهاس، اليوم بمقر السفارة، ممثل مصر اللواء محمد رضا، وممثل فلسطين سفيرها لدى مصر دياب اللوح، حصتي البلدين الشقيقين من مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي تشرف عليه الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.جاء ذلك خلال مراسم توقيع تسليم حصة البلدين الشقيقين البالغة 30.000 من الهدي والأضاحي لجمهورية مصر العربية و30.000 من الهدي والأضاحي لدولة فلسطين.وجاء هذا بحضور المشرف العام على مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي سعد بن عبدالرحمن الوابل.وقال الوابل في كلمة له بهذه المناسبة: "إن المملكة تولي أهمية عظمى للإسهام في تسهيل عملية الإفادة من الهدي والأضاحي وتيسير وصولها للمستفيدين في نحو 26 دولة إسلامية، وهذه الخدمة تقدم للتسهيل على المسلمين".وتقدم سفير دولة فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح، باسم الدولة الفلسطينية رئيسًا وحكومةً وشعبًا بجزيل الشكر ووافر الامتنان إلى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الإفادة من الهدي والأضاحي التي تقدم كل عام للشعب الفلسطيني.وقال: إن ذلك يأتي في وقت أحوج ما يكون فيه قطاع غزة إلى تعزيز وتكثيف جهود الإغاثة للشعب الفلسطيني الذي يعاني ظروف إنسانية في غاية الصعوبة".بدوره رفع ممثل مصر، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمونه للأمة العربية، سائلًا الله تعالى أن يحفظ المملكة وشعبها.