شكرا لقرائتكم خبر عن "وقاية" تشدد على الالتزام بإرشادات التعامل مع العواصف الغبارية والان نبدء بالتفاصيل

إرشادات التعامل مع العواصف الغبارية والرملية

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إغلاق نوافذ المركبات

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الالتزام بالتعليمات الطبية

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الدمام - شريف احمد - شددت هيئة الصحة العامة "وقاية" على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الآثار السلبية الناجمة عن العواصف الغبارية والرملية، التي قد تتسبب في مشكلات صحية خطيرة، خاصةً للفئات الأكثر عرضة للخطر، وذلك في إطار حرصها على حماية صحة وسلامة أفراد المجتمعوأكدت "وقاية" على ضرورة إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام لمنع دخول الغبار إلى المنازل، واستخدام الحواجز العازلة لسد الفجوات تحت الأبواب.كما أوصت بمتابعة تقارير الطقس الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، والتقيد بتوجيهات الجهات المختصة لتجنب المخاطرونبهت "وقاية" إلى أهمية تنظيف المنازل من آثار الغبار، مع التركيز على غرف النوم والأغطية والفرش لضمان بيئة صحية وآمنة داخل المنازل.كما حثت على تجنب الخروج تمامًا للفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والنساء الحوامل، والأطفال، ومن خضعوا لعمليات جراحية بالأنف أو العينوفي حال الضرورة القصوى للخروج في أثناء العواصف الغبارية أو الرملية، أوصت "وقاية" بأخذ الاحتياطات اللازمة، ومنها إغلاق نوافذ المركبات خلال القيادة، وضبط نظام التهوية على وضع إعادة تدوير الهواء الداخلي.هذا بالإضافة إلى ارتداء النظارات الواقية لحماية العينين من الغبار، واستخدام الكمامات الطبية الوقائية أو مناديل مبللة لتغطية الأنف والفمولمرضى الربو، أكدت "وقاية" بشكل خاص على أهمية الالتزام بالتعليمات الطبية، وحمل بخاخ الربو الوقائي بشكل دائم، والحرص على انتظام استخدامه عند الحاجة.كما دعت المرضى إلى البقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع الاتصال بوزارة الصحة على الرقم 937 في حال تفاقم الأزمة للحصول على الإرشاد الطبي المناسبوأكدت "وقاية" على أن الالتزام بالإرشادات الوقائية والتوجيهات الصحية هو مسؤولية جماعية تسهم في تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالعواصف الغبارية والرملية.ودعت الجميع إلى التحلي بالوعي واتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على صحتهم وصحة أفراد أسرهم