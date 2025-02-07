شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وأمطار على عدة مناطق .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، من تقلبات جوية متوقعة خلال الأيام المقبلة، تشمل نشاط الرياح، وانخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مع فرص لهطول أمطار، خاصة على المرتفعات الجبلية.

شدد القحطاني خلال مداخلته عبر قناة «الإخبارية»، على أهمية متابعة تحديثات الطقس عبر منصات المركز، خصوصًا للراغبين في السفر أو التنزه، لضمان سلامتهم واتخاذ التدابير اللازمة في ظل هذه التغيرات المناخية.

وأوضح أن الموجات الباردة لا تزال تؤثر على المملكة، بدءًا من المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، قبل أن تمتد تدريجيًا إلى الوسطى، الجنوبية الداخلية، ومنطقة المدينة المنورة، التي تشهد عادة انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة الدنيا قد تنخفض إلى ما دون الصفر، حيث سجلت القريات سابقًا 4 درجات تحت الصفر، متوقعًا استمرار تأثير هذه الموجات حتى نهاية فصل الشتاء.