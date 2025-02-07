شكرا لمتابعة خبر عن رسالة شكر وامتنان من مواطن سوري لخادم الحرمين وولي العهد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص مواطن سوري على توصيل رسالة شكر وامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال إجرائه عملية جراحية قام بها الأطباء السعوديون المتطوعون الذين أرسلهم الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقال المواطن السوري في الفيديو: ” بدي أقولك أمانة توصلها للملك سلمان ولابنه محمد بن سلمان ، الله يطول بعمرهن وما رح ننساها بالمرة والله يطول بعمركن يا رب”.

يذكر أن وصل أول فريق طبي سعودي مكوّن من 61 طبيباً واختصاصياً ضمن قافلة من المتطوعين السعوديين التي بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إرسالها إلى سوريا لدعم القطاع الصحي هناك وإجراء العمليات الطبية الدقيقة في عدد من التخصصات.