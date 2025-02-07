شكرا لمتابعة خبر عن لقطات جوية ترصد وصول الوفد الطبي السعودي إلى دمشق .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل الوفد الطبي السعودي إلى العاصمة السورية دمشق في إطار مهمة إنسانية تهدف إلى دعم القطاع الصحي وتعزيز التعاون الطبي.

ورصدت لقطات جوية لحظة دخول الموكب إلى العاصمة السورية، حيث يتكون الفريق الطبي من 61 طبيبًا واختصاصيًا ضمن قافلة من المتطوعين السعوديين بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إرسالها إلى سورية، لدعم القطاع الصحي لديها، وإجراء العمليات الطبية الدقيقة في عدد من التخصصات.

ومن المقرر أن يقوم الأطباء بالتحضير لإجراء عمليات طبية دقيقة وحرجة، بالتنسيق مع وزارة الصحة السورية؛ إذ تضم طلائع قافلة المتطوعين أطباء واستشاريين في تخصصات جراحة العظام، وجراحة الأورام للأطفال، وزراعة القوقعة، في المرحلة الأولى التي تستمر لنحو 10 أيام.

اقرأ أيضاً