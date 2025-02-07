شكرا لمتابعة خبر عن هيئة المحتوى المحلي تعتمد آلية التفضيل السعري الإضافي للأدوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن المجموعة الأولى من المنتجات التي تخضع لآلية التفضيل السعري الإضافي في قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية في القطاع الصحي.

وأوضحت الهيئة أن الآلية تمنح نسبة تفضيل سعري تصل إلى 20%، إضافة إلى 10% المحددة في لائحة تفضيل المحتوى المحلي، مما يمنح المنتجات الوطنية ميزة تنافسية في المشتريات الحكومية.

كما بينت أن عدد المنتجات المدرجة ضمن القائمة المخصصة لآلية التفضيل السعري الإضافي تصل إلى 17 منتجًا، مع توقعات بإنفاق يصل إلى 141 مليون ريال، وانعكاسات إيجابية على الناتج المحلي بقيمة 53.8 مليون ريال.

واشترطت الهيئة حصول المنتجات على شهادة تسجيل سارية من هيئة الغذاء والدواء، مع استثناء المنتجات التي لم تتجاوز مرحلة التغليف الثانوي، باستثناء تلك التي خضعت لدراسات سريرية أو تحتوي على مواد فعالة مصنَّعة محليًا.

والجدير بالذكر أن المجموعة الأولى لآلية التفضيل السعري الإضافي في قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية؛ تأتي ضمن جهود الهيئة نحو تشجيع المصانع الوطنية على زيادة نسبة المحتوى المحلي لديها، وتعزيزً لدورها في تطوير النمو الاقتصادي للقطاعات المستهدفة، وتمكينًا للقدرات المحلية.