شكرا لمتابعة خبر عن المسند يوضح متى يكون برد أيام العجوز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أنه تبدأ أيام العجوز، أو ما يُعرف بـ برد العجوز، من 26 فبراير حتى 4 مارس، ومدتها سبعة أيام.

وقال الدكتور عبدالله المسند، أنها تتميز عادةً بحدوث موجات برد قصيرة تأتي في نهاية (عجز) موسم البرد، وتحديد موجات البرد الأخيرة في وقت وزمن محدد من 26 فبراير إلى 4 مارس هو ملاحظة قديمة للأوائل، وتدل على دقتهم في مراقبة التقلبات المناخية.

وأضاف: لكن في الواقع، لا يمكن حصر موجات البرد الأخيرة في الموسم بوقت أو مدة ثابتة، فقد تتقدم أو تتأخر أو تأتي كما حددها الأوائل أو لا تأتي، وذلك وفقًا للتغيرات المناخية وتقلبات الطقس آنذاك.