شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ الركبان يوضح حكم من كان عليه قضاء أيامٍ من رمضان ولا يتذكرها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ عبد الله بن علي الركبان عضو هيئة كبار العلماء سابقًا، حكم من كان عليه قضاء أيامٍ من شهر رمضان المبارك ولا يتذكر عددها .

وقال الركبان خلال لقاء له على برنامج “الجواب الكافي” المُذاع على قناة المجد :” من كان عليه قضاء ولا يتذكر عدد الأيام فعليه أن يأخذ بالأحوط، أي إذا كان يشك في 5 أيام أو 7 فيأخذها 7 .”

وأضاف:” إن كان زاد عما وجب عليه فيكون ذلك نفلاً وهو لا يعدمُ الأجر .”