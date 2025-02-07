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الشيخ الركبان يوضح حكم من كان عليه قضاء أيامٍ من رمضان ولا يتذكرها .. فيديو

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الشيخ الركبان يوضح حكم من كان عليه قضاء أيامٍ من رمضان ولا يتذكرها .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ عبد الله بن علي الركبان عضو هيئة كبار العلماء سابقًا، حكم من كان عليه قضاء أيامٍ من شهر رمضان المبارك ولا يتذكر عددها .

وقال الركبان خلال لقاء له على برنامج “الجواب الكافي” المُذاع على قناة المجد :” من كان عليه قضاء ولا يتذكر عدد الأيام فعليه أن يأخذ بالأحوط، أي إذا كان يشك في 5 أيام أو 7 فيأخذها 7 .”

وأضاف:” إن كان زاد عما وجب عليه فيكون ذلك نفلاً وهو لا يعدمُ الأجر .”

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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