شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف ريال أقصى غرامة.. تعديل جدول المخالفات والعقوبات بنظام الغذاء والان نبدء بالتفاصيل

مخالفات الاشتراطات العامة واللوحات

مخالفات المبنى والتجهيزات

مخالفات العاملين

مخالفات عامة

الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تعديلا جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية للمنشآت الغذائية الخاضعة لإشراف وزارة البلديات والإسكان «منافذ البيع - محلات إعداد وتجهيز المواد الغذائية»، عبر منصة ”استطلاع“ لتكون متناسبة مع حجم المخالفات وتأثيرها، وزيادة كفاءة تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة، والمساهمة بتحقيق أهداف النظام ولائحته لضمان مأمونية الغذاء وسلامته.وتعاقب الهيئة المخالفين بحد أقصى 50 ألف ريال وبحد أدنى 10 آلاف ريال في حال ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص بلدي، وفق تصنيف الأمانات والبلديات.وتغرم الهيئة المخالفين 5 آلاف ريال بحد أقصى وبحد أدنى ألف ريال في حال ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو ممارسة نشاط مخالف ما تم الترخيص له، أو ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص من الجهة المشرفة على النشاط، أو مزاولة أي من الأنشطة غير المستثناة في غير الأوقات المسموح بها نظاماً دون الحصول على تصريح، أو عدم وجود الحل أو المنشأة الرخصة على الطبيعة أو تقديم وثائق غير صحيحة «مرفقات عند إصدار الرخصة الفورية».وتقع نفس الغرامة السابقة في حال استخدام مولدات طاقة أو مكائن تبريد تسبب تشوهات بصرية، أو إهمال وعدم صيانة ونظافة منافذ الصرف الصحي بشكل دوري داخل منطقة التحضير مما ينتج عنه تراكم فضلات غذائية وانبعاث الروائح وتكاثر الحشرات.وتطبق غرامة قدرها 3 آلاف ريال بحد أقصى وبحد أدنى 600 ريال في حال مزاولة نشاط إضافي غير مضاف على الترخيص البلدي، وعند عدم مطابقة مساحة المحل / المنشأة عن المساحة الواردة في الترخيص، أو وجود ملصقات على الواحية: غير مرخصة باستثناء رمز المركز السعودي للأعمال. وطريقة الدخول والخروج وأوقات العمل، وملصفات تعريف الدفع الالكترونية وملصق رمز «QR» تسري غرامة لا تتجاوز ألف ريال ولا تقل عن 200 ريال، وفق تصنيف الأمانات والبلديات.وتوقع الهيئة غرامة بحد أقصى 4 آلاف ريال وبحد أدنى 800 ريال في حال عدم إزالة اللوحات التجارية بعد إلغاء الترخيص وتسليم الموقع بحاله جيدة وإعادة الوضع لما كان عليه قبل التركيب، أما في حال عدم مطابقة اللوحة التجارية لبيانات الترخيص أو للمواصفات والاشتراطات أو عدم صيانتها أو إصلاحها تسري غرامة لا تتجاوز 1000 ريال ولا تقل عن 200 ريال، وفق تصنيف الأمانات والبلديات.وتعاقب الهيئة المخالفين بغرامة ألفي ريال بحد أقصى وبحد أدنى 400 ريال في حال عدم تطبيق اشتراطات دليل الوصول الشامل لذوي الإعاقة، أو مخالفة اشتراطات تمديدات المياه، أو الصرف الصحي، أو الكهرباء، أو الغاز، أو عدم صيانة تمديدات المياه، أو الصرف الصحي، أو الكهرباء، أو الغاز، وفق تصنيف الأمانات والبلديات.ويسدد المخالفون نفس الغرامة السابقة في حال عدم إحكام تغطية خزانات المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش أمام المحل أو المنشأة وجود غرف تفتيش داخل المحل أو المنشأة، أو استعمال الأدوات المخصصة لاستخدام المرة الواحدة أكثر من مرة، أو عدم توفير الوسائل المناسبة لتعقيم الأدوات والمعدات وفقاً الاشتراطات النشاط ومطابقة للمواصفات.وتعاقب الهيئة المخالفين بحد أقصى ألف ريال و200 ريال للحد الأدنى في حال مخالفة اشتراطات التصميم أو تعليمات الإنشاءات الداخلية، أو عدم الالتزام بمتطلبات واشتراطات الأرضيات والجدران والأسقف، أو عدم تركيب الزجاج الشفاف في واجهة الحل / المنشأة وفق اشتراطات النشاط، أو إنشاء أو تعديل درج خارجي أو داخلي غير مطابق للمواصفات والاشتراطات، أو عدم الفصل بين الأقسام أو الأنشطة حسب متطلبات واشتراطات النشاط، أو عدم وجود ستائر هوائية أو بلاستيكية عند الأبواب أو عدم تشغيلها وفق الاشتراطات.وتطبق نفس الغرامة السابقة أيضًا في حال مخالفة اشتراطات ومواصفات الأبواب، أو عدم كشف منطقة العمل أمام العملاء وفق الاشتراطات الخاصة بالنشاط، أو مخالفة اشتراطات المداخن، أو مخالفة اشتراطات التكييف والتهوية، أو مخالفة اشتراطات الإضاءة، أو عدم مطابقة مواصفات وضوابط الأرفف حسب اشتراطات النشاط، أو عدم مطابقة مواصفات وضوابط وحدات المحاسبة حسب اشتراطات النشاط.ويسدد المخالفون نفس الغرامة في حال عدم حفظ الأدوات أو عدم توفير وسائل حفظها وفق الاشتراطات أو عدم توفير أماكن مخصصة للانتظار حسب اشتراطات النشاط، أو مخالفة اشتراطات النشاط الخاصة بكاميرات المراقبة، أو مخالفة الاشتراطات الخاصة بأجهزة القياس المطلوبة ومعايرتها حسب اشتراطات كل نشاط على سبيل المثال جهاز «درجة الحرارة - درجة الرطوبة - صلاحية الزيت - الوزن.... الخ»، أو مخالفات الشروط الفنية المطلوبة في الأجهزة، أو المعدات، أو الأدوات، أو الأواني، أو عدم توفير المطلوب منها للعمل، أو مخالفة اشتراطات وضوابط الأمن والسلامة.أما بالنسبة لمخالفات العاملين، فتعاقب الهيئة المخالفين بما لا يتجاوز 10 آلاف ريال في حال تشغيل العاملين بشهادة صحية غير صحيحة، أنا في حال تدخين العاملين داخل منشآت الغذاء في غير الأماكن المصرح بالتدخين فيها فتعاقب الهيئة المخالفين بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تتجاوزها.وتوقع الهيئة غرامة 1000 ريال بحد أقصى وبحد أدنى 200 ريال في حال تشغيل العاملين بدون إصدار الشهادة الصحية أو إذا كانت منتهية أو عدم إبرازها أو تلفها، أو تشغيل عاملين بدون إصدارها أو تدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين أو عدم لبس القفازات أو عدم تغطية شعر الرأس أو عدم لبس الكمامة أو عدم التقيد بالزي الخاص بالعمل أو لبس الساعات والحلي أو النوم داخل المنشأة أو تناول المأكولات أثناء العمل.وتسري غرامة بحد أقصى 2000 ريال وأدنى 400 في حال وجود عمال تظهر عليهم أعراض مرضية أو بهم جروح أو بثور، أو ممارسة العاملين العادات الصحية الخاطئة أثناء العمل مثل لمس الأنف والفم التمخط البصق.وحددت الهيئة المخالفات العامة، منها إعادة فتح الحل أو المنشأة قبل انتهاء عقوبة الإغلاق النظامية التي حددتها البلدية أو إغلاق للواقف المعتمدة في رخصة البناء للمحلات التجارية والتي يغرم مرتكبوها بحد أقصى 10 آلاف ريال وبحد أدنى ألفي ريال.وفي حال التصرف في المواد المحجوزة أو العبث بها دون موافقة الجهة المختصة، يعاقب المخالفون بغرامة لا تتجاوز 5 آلاف ريال ولا تقل عن ألف ريال وفق تصنيف الأمانات والبلديات.وتوقع الهيئة غرامة لا تتجاوز 3 آلاف ريال ولا تقل عن 600 ريال في حال نزع أو تغطية اللوحة أو اللصق الذي يوضع على المحل أو المنشأة والذي يدل على أن المحل أو المنشأة أغلق من قبل البلدية.وتطبق غرامة مقدارها ألف ريال بحد أقصى و200 بحد أدنى في حال هروب العمالة أثناء عملية الرقابة والتفتيش عن المنشأة، أو وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المحلات والمواقف العامة، أو عدم وضع لوحة أو ملصق أو شاشة الكترونية داخل المنشأة لعرض البيانات، أو عرض سلع على سطح طاولة الحاسبة.وتغرم الهيئة المخالفين غرامة قدرها ألفي ريال بحد أقصى و400 ريال بحد أدنى، في حال عدم إحكام إغلاق حاويات المياه داخل المحلات أو المنشآت التجارية، والتسبب في إحداث بيئة غير صحية لإيواء أو تكاثر الحيوانات أو الحشرات وآفات الصحة العامة داخل المنشأة، أو وجود کلاب أو قطط أو أي حيوانات داخل المنشأة في الأنشطة الغير مرخص لها، أو ممارسة ذبح الحيوانات أو الطيور في مواقع غير مرخصة لذلك.